Steinmeier führt Amtsgeschäfte drei Tage von Senftenberg aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Pressekonferenz im Schloss Bellevue. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlegt seinen Amtssitz vom Schloss Bellevue für drei Tage in die Lausitz. Im Zuge seiner Gesprächsreihe „Ortszeit Deutschland“ führt er vom 9. bis 11. Mai seine Amtsgeschäfte vom brandenburgischen Senftenberg aus, wie das Bundespräsidialamt am Dienstag mitteilte. Er wolle sich einen Eindruck davon verschaffen, was die Menschen besonders bewege, wie sie die Umbruchzeiten nach dem Mauerfall gemeistert hätten und wie sie sich auf neue Herausforderungen wie den geplanten Kohleausstieg vorbereiteten.

Berlin/Senftenberg - Steinmeiers Programm für die drei Tage ist prall gefüllt: Er will mit Kommunalpolitikern sprechen und unter anderem mit Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Fragen diskutieren; zum Beispiel über den Strukturwandel oder das Verhältnis zu Russland und zur Solidarität mit der Ukraine. Geplant sind auch Gespräche mit Jugendlichen. Bei der Stadtverordnetenversammlung zum Thema „17. Juni 1953“ will das Staatsoberhaupt eine Ansprache halten.

Senftenberg im Süden Brandenburgs steht mit rund 23.000 Einwohnern beispielhaft für tiefgreifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Umbrüche. Die Stadt entwickelt sich im Strukturwandel von einer Industriestadt zum Tourismuszentrum und zu einem attraktiven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort.

Geplant ist auch ein Besuch am Senftenberger Standort der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU). Dort will der Bundespräsident mit Vertreterinnen und Vertretern von Universität und Studentenschaft über die Transformation in der Lausitz reden.

Senftenberg ist die siebente Station der „Ortszeit Deutschland“ mit Steinmeier. Zuvor war das Staatsoberhaupt in Völklingen im Saarland, Freiberg in Sachsen, Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, Rottweil in Baden-Württemberg, Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und Altenburg in Thüringen. dpa