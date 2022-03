Stichwahl um Bürgermeister-Amt: 2. Platz neu auszählen

Wer tritt in der Stichwahl am 3. April für das Amt des Bürgermeisters von Eberswalde (Barnim) an? „Auf Grund des knappen Vorsprungs von Christian Mehnert gegenüber Steffi Schneemilch werden die Stimmen für diese beiden Kandidaten am 14. März 2022 erneut überprüft“, teilte die Stadtverwaltung mit. „Es geht um den zweiten und dritten Platz. Entweder wird dann Mehnert oder Schneemilch gegen Herrmann bei der Stichwahl im April antreten“, sagte Sprecher Stefan Prescher am Montag.

Eberswalde - Das Ergebnis sollte im Laufe des Montags vorliegen. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Schneemilch, die als parteilose Kandidatin für „die eine“, das Wahlbündnis von Linken und Grünen, antrat, hatte bei der Wahl am Sonntag 21,3 Prozent der Stimmen erhalten, Mehnert (CDU) 21,7 Prozent. Keiner der acht Kandidaten erhielt die absolute Mehrheit. Götz Herrmann, gemeinsamer Kandidat SPD/Bürger Eberswalde, konnte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 28,2 Prozent die meisten Stimmen sammeln. Die Wahlbeteiligung lag bei 37,7 Prozent. Rund 34.000 Wahlberechtigte waren zur Stimmabgabe aufgerufen. dpa