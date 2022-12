Streit in Koalition um längere Maskenpflicht im ÖPNV

Teilen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

In der Koalition ist erneut ein Streit über ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum Schutz vor dem Coronavirus entbrannt. Der CDU-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Jan Redmann, sagte am Dienstag in Potsdam, die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen solle nicht bis zum 17. Januar verlängert werden. Brandenburg und Berlin sollten sich einigen und die Regelung so schnell wie möglich aufheben.

Potsdam - Die Grünen-Fraktion will dabei aber nicht mitmachen.

Redmann sagte, die Akzeptanz für die Maßnahme schwinde, das zeige sich etwa auch in den S-Bahnen. Es gebe ein sich einpendelndes Infektionsgeschehen auf moderatem Niveau, die Gefahr durch das Virus sinke.

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagte dagegen, es sei der falsche Zeitpunkt, hier auf die Bremse zu treten. Die Hospitalisierungszahlen gingen wieder nach oben.

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) lehnt eine Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr kategorisch ab. Bayern und Sachsen-Anhalt hatten als erste Bundesländer die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske im ÖPNV zum 10. Dezember beziehungsweise zum 8. Dezember abgeschafft. dpa