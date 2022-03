Stübgen: Brauchen bundesweit Anlaufstellen für Menschen

Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales, spricht. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) fordert vom Bund mehr Unterstützung bei der Verteilung und Registrierung von Geflüchteten aus der Ukraine. „Die Aufnahme der Vertriebenen muss professioneller koordiniert werden. Wir brauchen im gesamten Bundesgebiet Anlaufzentren, in denen die Menschen ankommen und ein oder zwei Nächte bleiben können“, sagte Stübgen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Potsdam - Der Bund müsse die Zuströme zu diesen Zentren per Zug und Bus steuern und die Finanzierung gewährleisten.

„Der Krieg in der Ukraine wird immer dramatischer. Deutschland muss sich für längere Zeit auf steigende Flüchtlingszahlen einstellen“, sagte Stübgen. „In Brandenburg kommen jeden Tag rund 5000 Menschen an und werden vorübergehend versorgt. Viele reisen sofort weiter, aber ein Teil muss erstmal zu Kräften kommen. Das sind mittlerweile rund 1000 Personen jeden Tag und die Tendenz ist ansteigend“, erklärte der CDU-Politiker. „Das bringt unsere Kapazitäten an ihre Grenzen.“ dpa