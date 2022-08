Mehrere Tonnen tote Fische in der Oder – Brandenburgs Umweltminister erhebt Vorwürfe gegen Polen

Von: Kai Hartwig

Am Ufer der Oder treiben in mehreren Regionen tausende tote Fische. Das Wasser des Flusses soll die Bevölkerung meiden. Brandenburg kritisiert Polen.

Update vom 11. August, 21.40 Uhr: Laut Erkenntnissen der polnischen Umweltschutzbehörde ist das Fischsterben in der Oder wahrscheinlich von einer Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst worden. „Alles deutet darauf hin, dass die Verschmutzung der Oder, die zum Sterben zahlreicher Fische geführt hat, industriellen Ursprungs sein könnte“, erklärte Magda Gosk, stellvertretende Leiterin der Behörde, am Donnerstag. Mit Drohnenüberflügen versuche man nun, potenzielle Verschmutzungsquellen aufzuspüren und festzustellen, in welchem Zustand der Fluss sei.

Zudem untersuche ihre Behörde, um welche Substanz es sich handelt. Und „vor allem, wer diese Substanz wo in die Oder eingeleitet hat“, fügte Gosk hinzu. Das Fischsterben in der Oder beunruhigt seit Tagen die Menschen in Brandenburg an der Grenze zu Polen. Tausende tote Fische wurden in dem Fluss entdeckt, ein Teil davon auf Höhe der Stadt Frankfurt (Oder) und umliegender Orte.

Großes Fischsterben in der Oder: Tausende tote Tiere – Bevölkerung soll Berührung mit Flusswasser meiden

Erstmeldung vom 11. August: Potsdam – Ein massives Fischsterben entlang der Oder gibt derzeit Rätsel auf. Die genauen Gründe dafür sind nach wie vor unklar. Unterdessen werden an immer mehr Stellen in Brandenburg tote Fische gefunden. Nach Angaben der dortigen Verwaltungsbehörde war auch der Oderabschnitt im Kreis Uckermark am Donnerstag (11. August) davon betroffen. Man habe sehr viele Kadaver festgestellt, hieß es.

Inzwischen hat auch das Landeskriminalamt in Brandenburg Ermittlungen zu dem Fischsterben aufgenommen. Behörden hatten Wasserproben entnommen, die derzeit noch ausgewertet werden. Schon zuvor hatte es behördliche Warnungen an die Bevölkerung gegeben, den Kontakt mit dem Wasser aus der Oder zu vermeiden. Diese blieben vorerst bestehen.

An der Grenze zu Polen ist die Stimmung bedrückt. Die Anwohner sind über das große Fischsterben in der Oder, die derzeit auch mit Niedrigwasser zu kämpfen hat, höchst beunruhigt. Aufgrund von Augenzeugenberichten geht das Landesamt für Umwelt in Brandenburg von mehreren Tonnen toter Fische aus.

In Höhe der Insel Ziegenwerder in Frankfurt (Oder) liegen tote Fische am Ufer der Oder. © Frank Hammerschmidt/dpa

Fischsterben in der Oder: Brandenburgs Umweltminister kritisiert Polen – „Meldewege nicht eingehalten“

Derweil wächst die Kritik an Polen, das Nachbarland habe deutsche Behörden nicht rechtzeitig informiert. Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel sagte dem RBB am Donnerstag (11. August), man wisse „nur von Dritten und aus Medien, dass in größerem Umfang Lösungsmittel freigesetzt wurden, die möglicherweise für das Fischsterben mitverantwortlich“ seien. „Es ist festzustellen, dass die vereinbarten Meldewege nicht eingehalten wurden und wir deswegen auch viele Informationen nicht haben, die wir hätten haben sollen“, ergänzte der Grünen-Politiker.

Vogel geht davon aus, dass das brandenburgische Landeslabor bis zum Wochenende Ergebnisse von Proben-Untersuchungen vorliegen hat. Es werde zudem geprüft, ob auch Ausbaggerungen auf polnischer Seite oder die Einleitung ungeklärter Abwässer eine Rolle gespielt hätten.

Auch bei Brieskow-Finkenheerd sammeln sich am Oder-Ufer zahlreiche Fischkadaver. © Frank Hammerschmidt/dpa

Eine Erklärung für das große Fischsterben hat man auch in Polen noch nicht gefunden. Nach einer Mitteilung des Gewässeramtes in Wroclaw von Anfang August sei es möglich, dass eine Substanz mit stark oxidierenden Eigenschaften ins Wasser gelangt sei. Außerdem konnte die giftige Substanz Mesitylen an zwei Stellen nachgewiesen werden.

Die örtliche Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen eines möglichen Umweltdelikts. Dagegen gab die polnische Umweltschutzbehörde am Donnerstag an, dass aktuelle Wasserproben unbelastet seien.

Polen: Freiwillige Helfer klagen nach Entsorgung der Fischkadaver aus der Oder über „Hautreizungen“

In der polnischen Bevölkerung gibt es Vorwürfe an die Behörden. Stimmen wurden laut, dass man nicht gewarnt worden sei, keine Fische aus der Oder zu essen und nicht im Fluss zu baden. Schon Ende Juli waren in Polen tote Fische gefunden und Wasserproben entnommen worden. Polens Fernsehsender TVN24 zeigte am Donnerstag (11. August) Bilder von Freiwilligen. Die holten massenweise tote Fische aus dem Fluss. Einer der Helfer klagte in dem Beitrag darüber, dass er nach der Berührung des Wassers rötliche Hautreizungen an den Händen bekommen habe.

Auf deutscher Seite wird die Entsorgung der Fischkadaver an den Ufern der Oder noch vorbereitet, wie der Kreis Märkisch-Oderland bekannt gab. Laut einem Sprecher sollen dazu Vögel und Schlangen, die Aas fressen, angelockt werden. Hilfe aus der Bevölkerung beim Aufsammeln der Kadaver nehme man nicht in Anspruch, die Entsorgung solle koordiniert ablaufen. (kh mit dpa)