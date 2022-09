Tesla will Wasser sparen: Infotag für Bürger in Grünheide

Das Logo auf der nassen Motorhaube eines roten Tesla. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der US-Elektroautobauer Tesla will den Wasserverbrauch in seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin verringern. Die Senkung des Verbrauchs von Frischwasser ist nach Angaben des Unternehmens weiter ein Hauptziel. Laut Tesla wird pro Auto etwa 2,2 Kubikmeter Frischwasser verbraucht - dabei ist bereits die geplante eigene Batteriefertigung in Grünheide eingerechnet.

Grünheide - Der Verbrauch könne unter anderem durch den Einsatz von Hybrid-Kühltürmen oder eine Trockenreinigung von Anlagenteilen gesenkt werden. Der Branchendurchschnitt liegt nach Angaben von Tesla bei einem Verbrauch von fast vier Kubikmetern Frischwasser.

Der Wasserverbrauch, den Umweltschützer kritisieren, ist auch Thema einer Informationsveranstaltung am Sonntag für Bürgerinnen und Bürger aus der Region. In der Müggelspreehalle in Grünheide-Hangelsberg will das Unternehmen Rede und Antwort stehen und sich zu Logistik, Infrastruktur, Wassernutzung, Umwelt- und Gewässerschutz sowie der geplanten Batteriezellfertigung äußern. Es gibt auch die Möglichkeit zu Testfahrten. Dazu werden Aktivitäten für Kinder geboten. Im Oktober 2021 hatte Tesla zum Tag der offenen Tür in die neue Fabrik eingeladen - noch vor der Eröffnung. Damals war auch Tesla-Chef Elon Musk zu Gast, der diesmal nicht erwartet wird. dpa