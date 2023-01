The Ocean Race: Auftaktsieg für Boris Herrmanns Team Malizia

Teilen

Boris Herrmann und sein Team Malizia haben das erste Hafenrennen zum Auftakt des 14. The Ocean Race in Alicante gewonnen. © Loic Venance/3p-afp/dpa/Archivbild

Boris Herrmann und sein Team Malizia haben das erste Hafenrennen im 14. The Ocean Race gewonnen. Vor Alicante setzte sich die Crew unter deutscher Flagge mit viel Konzentration im Flautenpoker durch.

Alicante – Erfolgreicher Auftakt zum 14. The Ocean Race für Boris Herrmann und sein Team Malizia. Die Mannschaft des Hamburger Skippers setzte sich am Sonntag eine Woche vor Beginn der Weltumseglung beim ersten Hafenrennen in Alicante durch. Eine gelungene Wahl der Segelgarderobe und viel Konzentration waren die Schlüssel zum Erfolg. Herrmanns Neubau „Malizia – Seaexplorer“ gewann das erste Kräftemessen vor dem US-Team 11th Hour Racing und dem französischen Team Biotherm.

Das Guyot Environment – Team Europe mit Co-Skipper Robert Stanjek und Crew-Mitglied Phillip Kasüske aus Berlin segelte auf Platz vier. Als letztes Boot kam im rund einstündigen Flautenpoker bei stark abnehmenden Winden das Schweizer Team Holcim – PRB mit Skipper Kevin Escoffier ins Ziel. Die Ergebnisse der Hafenrennen spielen zwar keine direkte Rolle für das Ocean Race, geben aber am Ende der Weltumseglung dann den Ausschlag, wenn zwei oder mehrere Teams nach insgesamt sieben Etappen punktgleich sind.

Als Ehrengast hatte Boris Herrmann Butch Dalrymple Smith an Bord. Der Brite hatte vor 50 Jahren die Premiere des Ocean Race 1973/1974 als Segler mitgewonnen. Der Yacht-Konstrukteur und Ingenieur Butch Dalrymple Smith hatte das Whitbread Round the World Race auf der damals überraschend siegreichen mexikanischen „Sayula II“ von Ramón Carlin bestritten. dpa