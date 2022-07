Tim Bendzko ist in Potsdam verliebt

Musik

Popsänger Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“) hat sich in Potsdam verliebt und schwärmt vor allem für die Parks in der Stadt. Das sagte er in einem Videointerview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). „Der Neue Garten ist mein Lieblingspark. Aber ich finde eigentlich alles ziemlich gut.“ Außerdem lebten seine Großeltern in Babelsberg.

Potsdam - Bendzo, der in Berlin geboren wurde, wohnte einige Zeit in Potsdam. Den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ sagte er, er sei inzwischen schon wieder etwas weiter gezogen, „ins Brandenburgische“. „Aber ich fühle mich immer noch als Potsdamer.“ Er bezeichnete die Stadt als eine der schönsten, die er kenne.

Am Samstag trat Bendzko in der brandenburgischen Landeshauptstadt auf. Zu dem 20. Stadtwerkefest kamen nach Angaben der Polizei rund 15.000 Menschen. Unter anderem war auch Entertainer Bürger Lars Dietrich dabei. Am ersten Tag des Festes am Freitag waren zum Klassik-Open-Air etwa 5000 Besucher gekommen, wie die Polizei in Potsdam schätzte. dpa