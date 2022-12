Tödliche Raserfahrt: Verteidiger plädiert auf milde Strafe

Teilen

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Im Prozess um eine tödliche Raserfahrt mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten hat der Verteidiger eine milde Strafe für den 24-jährigen Angeklagten gefordert. Diese müsse deutlich unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft liegen, die acht Jahre Haft gefordert hatte, sagte Verteidiger Morad Sehouli am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht Neuruppin.

Neuruppin - Sein Mandant habe sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, sagte der Verteidiger.

Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen im Plädoyer von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge gesprochen. Die Vertreter der Nebenkläger hatten in ihren Plädoyers für den 24-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert. Das Gericht will am frühen Nachmittag das Urteil sprechen.

Der 24-jährige Deutsche ist wegen Mordes angeklagt. Er soll laut Anklage im Juli 2021 in einem 510 PS-starken Sportwagen auf einer Bundesstraße mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht haben. Darin starben zwei Frauen im Alter von 28 und 32 Jahren, zwei weitere Mitfahrer wurden schwer verletzt. Auch das ungeborene Kind der älteren Frau überlebte den Unfall nicht. dpa