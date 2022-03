Tödlicher Karussellsturz: Gericht will Sachverständige hören

Im Prozess um den Tod einer jungen Frau auf dem Potsdamer Oktoberfest 2019 will das Amtsgericht am Montag (ab 9.00 Uhr) zwei Sachverständige sowie mehrere Zeugen hören. Es ist der zweite Prozesstag in dem Verfahren um den tödlichen Sturz der 29-Jährigen von einem Fahrgeschäft. Die Mitarbeiterin war am 29. September 2019 von dem des Karussell geschleudert worden und gestorben.

Potsdam - Angeklagt ist eine andere Mitarbeiterin, ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Sie soll versehentlich einen falschen Knopf bedient haben, ohne sich zu vergewissern, ob auf der sich drehenden Plattform noch jemand steht.

Das Karussell soll sich ohne den üblichen Warnton in Bewegung gesetzt haben. Die Angeklagte hat sich laut Gericht bislang nicht zu dem Vorfall geäußert. Die Frau hatte Widerspruch gegen den in einem ersten Prozess erlassenen Strafbefehl zu zehn Monaten Haft auf Bewährung eingelegt, daher wird der Fall erneut verhandelt. dpa