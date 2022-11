Tötung von 27-Jährigem: Drei Tatverdächtige ermittelt

Im Fall der Tötung eines 27-Jährigen in Oranienburg hat die Polizei zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Dabei handele es sich um zwei 19-Jährige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Festnahmen seien wegen des Verdachts des Raubs mit Todesfolge erfolgt. Bereits am Dienstag war ein 23-Jähriger wegen Tatverdachts eines Tötungsdelikts in Untersuchungshaft genommen worden.

Oranienburg - Die drei Tatverdächtigen sollen sich mit dem späteren Opfer am Freitagabend zum Kauf von Drogen in Oranienburg verabredet haben, wie die Polizei berichtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten die drei Täter aber kein Geld für die bestellten Drogen zahlen, sondern den Dealer ausrauben wollen. Dabei habe der 23-Jährige ein Messer gezogen und auf den 27-Jährigen eingestochen. Anschließend seien die drei Tatverdächtigen geflüchtet.

Der 27 Jahre alte Berliner war nach Angaben der Polizei mit einem 26 Jahre alten Begleiter in einem Fahrzeug zum Tatort gekommen. Der 27-Jährige habe noch in das Auto steigen können und sei von seinem Begleiter zu einer nahe gelegenen Tankstelle gebracht worden. Dort wurden Rettungskräfte alarmiert. Der schwer verletzte 27-Jährige starb aber wenig später im Krankenhaus. dpa