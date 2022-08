Totenbuch erinnert an Opfer von sowjetischem Speziallager

Mit einem Online-Totenbuch erinnert die Gedenkstätte Sachsenhausen an Tausende Opfer des sowjetischen Speziallagers. Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten schaltete das Totenbuch, das die Namen der 11.889 Toten des Speziallagers in Weesow und in Sachsenhausen enthält, am Samstag frei. Die Daten seien auf der Basis sowjetischer Dokumente und verschiedener deutscher Quellen zusammengetragen worden, schrieb die Gedenkstätte im Internet.

Oranienburg - Das Totenbuch dokumentiert Vornamen und Namen sowie - wenn vorhanden - Geburtsdatum mit Geburtsort und Sterbedatum. Zudem liegt eine aktualisierte Neuauflage des gedruckten Totenbuchs vor.

Drei Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatte der sowjetische Geheimdienst NKWD im August 1945 das Speziallager Nr. 7 aus dem Dorf Weesow bei Bernau in den Kernbereich des ehemaligen nationalsozialistischen Konzentrationslagers Sachsenhausen verlegt. Bis zur Auflösung im März 1950 wurden nach Angaben der Gedenkstättenstiftung rund 60.000 Menschen in dem Lager festgehalten, von denen 12.000 an den katastrophalen Haftbedingungen starben.

An diesem Sonntag ist ein Gedenken auf dem Friedhof am ehemaligen Kommandantenhof geplant. Dazu werden Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, und Barbara Kirchner-Roger erwartet, die im Speziallager geboren wurde. dpa