Transporter angezündet: Kriminalpolizei ermittelt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Transporter ist auf einem öffentlichen Parkplatz in Liebenwalde im Landkreis Oberhavel angezündet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand in der Nacht zu Dienstag wegen Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge begann das Feuer am Heck des Fahrzeugs und breitete sich von dort aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Liebenwalde - Den Angaben nach entstand bei dem Brand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. dpa