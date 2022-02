„Treppe“ für Fische im Spreewald

Fische sollen die Spree im Spreewald leichter passieren und durchwandern können: An der Wehranlage Leibsch (Landkreis Spreewald) beginnen jetzt die Bauarbeiten für eine sogenannte Fischtreppe. Das Projekt ist nach Angaben des Umweltministeriums Teil des Landeskonzepts, die Fließgewässer im Land durchgängiger zu gestalten.

Lübben - An der Wehranlage Leibsch teilt sich die Spree: In westlicher Richtung geht es in den Dahme-Umflut-Kanal, nach Norden die Spree. Der ebenfalls über die Kaatsch-Spree in die Spree mündende „alte Spreeumfluter“ wird bis zum Frühjahr kommenden Jahres so umgestaltet, dass kleine und große Fischarten die gleichen Chancen haben, ungehindert in den inneren Unterspreewald und weiter stromauf zu wandern. Über neun Becken kann ein Höhenunterschied vom Unter- zum Oberwasser von maximal 1,10 Meter überwunden werden.

Ab der Wehranlage Leibsch bis zur Mündung in die Havel gilt die Spree als Gewässer mit höchster fischökologischer Bedeutung. Nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie müssen dort Voraussetzungen für die Entwicklung stabiler Fisch-Populationen von Aland, über Barbe bis Rapfen und Zährte geschaffen werden. dpa