Trotz Razzia und Strafverfolgung: Neue Blockaden

Ein Einsatzfahrzeug steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Am Dienstag gab es Durchsuchungen der Polizei bei einigen Klimaschützern, am frühen Mittwochmorgen herrschte eisige Kälte in Berlin. Demonstriert und blockiert wurde trotzdem.

Berlin/Neuruppin - Die Klimaschutz-Blockierer lassen sich weder durch eine Polizei-Razzia noch den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung abschrecken. Auch am Tag nach zahlreichen Durchsuchungen blockierten Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ wieder mehrere Straßen in Berlin und sorgten für Staus und Polizeieinsätze, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Protestaktionen gab es auch in München.

Die Gruppe betonte: „Von Verboten und Gefängnisstrafen lassen sich die Menschen der Letzten Generation nicht abhalten.“ Die Razzia vom Dienstag sei ein „Einschüchterungsversuch“ gewesen, die Regierung versuche, den Protest zu kriminalisieren.

Nach den Durchsuchungen von elf Wohnungen in sieben Bundesländern am Dienstag werten Polizei und Staatsanwaltschaft in Brandenburg beschlagnahmte schriftliche Unterlagen und digitale Daten aus. Die federführende Staatsanwaltschaft Neuruppin geht wegen Attacken auf Anlagen der Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs weiterhin dem Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach, wie mitgeteilt wurde. Es bestehe der Verdacht, dass der Zweck der Gruppe zumindest auch auf die Begehung von Straftaten „hinreichenden Gewichts“ ausgerichtet sei. In der Raffinerie wurde unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen.

Die frühere Ministerin und jetzige Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast bezweifelt, dass sich die Vorwürfe bestätigen lassen. Der Zweck oder die Tätigkeit der Gruppe müsse dann auf die Begehung von Straftaten gerichtet sein, sagte Künast im RBB-Inforadio. Tatsächlich zielten die Aktionen aber darauf, Aufmerksamkeit zu bekommen beziehungsweise der Politik konkrete Maßnahmen abzuringen.

Mit der Razzia und den beschlagnahmten Unterlagen wolle die Staatsanwaltschaft wohl die Absprachen innerhalb der Gruppe belegen. Da gehe es nicht um die Frage, ob A oder B sich festgeklebt habe, sondern ob eine Vereinigung gegründet wurde, die gemeinsam gezielt handle, sagte Künast. Sie kritisierte, sowohl die Protestaktionen als auch die Razzia lenkten vom eigentlichen Thema Klimaschutz ab. „Dass wir darüber schon wieder reden müssen, nervt mich eigentlich.“ Auch die Blockierer müssten sich fragen: „Was bringt das jetzt eigentlich noch?“ Das Thema sei doch, wie man effizienter mit Energie umgehe.

Von den erneuten Blockaden durch etwa 20 Demonstranten in Berlin waren laut Polizei drei große Kreuzungen in Charlottenburg, Steglitz und Wilmersdorf betroffen: am Messedamm, in der Schildhornstraße und in der Konstanzer Straße. Polizisten lösten angeklebte Demonstranten, die zum Teil wegen der Kälte Skikleidung trugen und Isolierfolie dabei hatten, nach einiger Zeit von der Straße und gaben den Verkehr wieder frei. Die „Letzte Generation“ fordert aktuell die Rückkehr des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf den Autobahnen.

Inzwischen werden allein in Berlin von Polizei und Staatsanwaltschaft mehr als 2000 Anzeigen wegen Straßenblockaden und anderen Störungen bearbeitet. Diese Zahl nannte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag. Die Polizei habe mehr als 210 000 Einsatzstunden geleistet. „Es ist ein großer Aufwand sowohl für die Strafverfolgungsbehörden als auch für die Polizei.“

Mehrere Innenminister von Bundesländern hatten Anfang Dezember ein schärferes Vorgehen gegen die Gruppe angekündigt. Seit Anfang 2022 blockiert die „Letzte Generation“ immer wieder Autobahnausfahrten und Straßenkreuzungen in Berlin und anderen Städten, indem sich Mitglieder auf dem Asphalt festkleben. Dazu kamen Störaktionen in Museen und zuletzt Blockadeaktionen auf dem Berliner und Münchner Flughafen. In Berlin und München wurden von Gerichten inzwischen viele Geldstrafen verhängt. dpa