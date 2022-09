Turbine Potsdam gewinnt gegen Leipzig, O’Neill gibt Debüt

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Turbine Potsdam hat die Generalprobe für den Pflichtspielstart im DFB-Pokal in einer Woche erfolgreich bestanden. Vor 500 Zuschauern im Friesenstadion von Sangerhausen setzte sich der Bundesligist am Sonntag in einer umkämpften Partie mit 2:1 (1:1) gegen RB Leipzig durch. Am kommenden Sonntag (16.00 Uhr) gastieren die Potsdamerinnen in der zweiten Pokalrunde beim Regionalligateam Viktoria Berlin.

Sangerhausen - Der Bundesligist hatte ohne seine vier in der WM-Qualifikation beschäftigten Nationalspielerinnen Noa Selimhodzic, Irena Kuznezov (beide Israel), Martyna Wiankowska (Polen) und Amber Berrett (Irland) gegen den ambitionierten Zweitligisten Mühe, ins Spiel zu finden. Nach dem Rückstand durch Marlene Müller (14. Minute) brauchten die Turbinen einige Zeit, um Akzente im Angriffsspiel zu setzen. Nachdem Viktoria Schwalm in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch an RB-Torfrau Gina Schüller scheiterte, gelang Sekunden später Alisa Grincenco mit einem Distanzschuss in den Winkel der 1:1-Ausgleich (45.+3). Im zweiten Spielabschnitt präsentierte sich das Team von Trainer Sebastian Middeke wesentlich verbessert, trat nun aggressiver im Spiel nach vorn aus. Schwalm, Potsdams Auffälligste an diesem Nachmittag, traf zunächst nur den Außenpfosten. Zwei Minuten später zielte sie genauer und überwand Schüler zum 2:1 (55.). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Middeke nach dem Abpfiff, der sich über die gezeigte Redaktion seiner Spielerinnen freute, „aber in der Schlussviertelstunde waren wir dann etwas zu passiv.“ Zu ihrem Debüt für die Potsdamerinnen kam Sonia O’Neill. Die Abwehrspielerin wechselte von ZNK Split in die Havelstadt, spielte zuvor unter anderem für die Glasgow Rangers und Bari. Die in Kanada geborene O’Neill ist aktuelle Nationalspielerin Venezuelas. dpa