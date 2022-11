Turbine Potsdam nach 1:3 gegen Hoffenheim weiter sieglos

Das Team von Turbine Potsdam steht im Kreis zusammen. © Andreas Gora/dpa/Archivbild

Turbine Potsdam wartet in der Fußball-Bundesliga der Frauen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Zum Auftakt des 8. Spieltags kassierte das Schlusslicht im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion vor 713 Zuschauern eine 1:3 (0:0)-Niederlage gegen den Tabellenvierten TSG 1899 Hoffenheim. Nach Gegentoren von Katharina Naschenweng (49. Minute), Ereleta Memeti (64.

Potsdam - ) und Melissa Kössler (65.) traf lediglich Pauline Deutsch (73.) für Potsdam zum Endstand. Mit weiterhin nur einem Punkt spitzt sich die Situation für die Brandenburgerinnen im Tabellenkeller immer mehr zu.

Die Partie, in der Turbine zum Welttag gegen Gewalt an Frauen beim Einlauf ins Stadion orangefarbene Armbinden trugen, begann mit deutlichen Vorteilen für die Gäste. Potsdam konnte sich bei Torfrau Anna Wellmann sowie der Latte des eigenen Tores bedanken (Chantal Hagel 32. Minute, Julia Hickelsberger-Füller 39.), dass es zur Pause noch 0:0 stand.

In der zweiten Hälfte konnten die Hoffenheimerinnen ihre klare Überlegenheit dann auch in Tor ummünzen. Naschenweng zog nach schnellem Zuspiel unbedrängt an der Strafraumgrenze ab und ließ Wellmann mit ihrem Schuss ins lange Eck keine Chance lassen. Kurz darauf verhinderte der Pfosten im jetzt immer stärker werdenden Regen den zweiten Potsdamer Gegentreffer. Den erzielte schließlich Memeti aus Nahdistanz, ehe Sekunden später der Ex-Potsdamerin Kössler im Liegen das 0:3 gelang. Zugutehalten muss man Turbine, dass man sich angesichts des Rückstands nicht hängen ließ und noch das 1:3 durch Pauline Deutsch erzielte. dpa