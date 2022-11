Turbine Potsdam nur mit Rumpfteam bei Kellerduell in Essen

Bundesligist Turbine Potsdam kann das Kellerduell der Frauenfußball-Bundesliga bei der SGS Essen am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport) nur mit einem arg dezimierten Kader bestreiten. „Aktuell habe ich zwölf fitte Feldspielerinnen“, sagte Interimscoach Dirk Heinrichs in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Samstag). Zu der ohnehin langen wie prominenten Ausfallliste gesellte sich die Japanerin May Kyokawa, die von einem Infekt geplagt wird.

Potsdam - Außerdem stehen in Essen die drei U19-Nationalspielerinnen Pauline Deutsch, Alisa Grincenco und Amy König nicht zur Verfügung, da sie mit der DFB-Auswahl in Israel bei der EM-Qualifikation antreten. „Ein Skandal“, meinte Heinrichs zur Terminierung mitten im Spielbetrieb. Er hatte auf etwas mehr Entgegenkommen seitens des DFB gehofft.

Potsdam belegt nach sechs Spieltagen mit nur einem Punkt den letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Mit einem Sieg könnten die Turbinen an Essen vorbeiziehen. Es ist das erste Spiel des sechsmaligen Meisters nach der Trennung von Cheftrainer Sebastian Middeke am Wochenbeginn, seitdem ist Co-Trainer Heinrichs verantwortlich. dpa