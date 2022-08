Turbine Potsdam reist verletzungsgeplagt ins Trainingslager

Sofian Chahed, Cheftrainer von Turbine Potsdam. © Fabian Sommer/dpa/ZB/Archivbild

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam muss im ab Samstag startenden Trainingslager in Österreich einige verletzte Spielerinnen wieder aufbauen. Neben Marie Plattner, die sich während der EM-Vorbereitung mit Österreich das Schlüsselbein brach und ebenso wie Adrijana Mori (Meniskusriss) operiert werden musste, reist auch der japanische Neuzugang Mai Kyokawa (Außenbandriss im Sprunggelenk) mit ins Trainingslager, um teilintegrativ ins Training eingebunden zu werden bzw.

Potsdam – das Aufbautraining zu bestreiten, wie Turbine am Freitag mitteilte.

Längere Zeit muss hingegen Turbine auf Teninsoun Sissoko verzichten. Die Innenverteidigerin unterzog sich einem operativen Eingriff an der Hüfte und befindet sich derzeit in ihrer französischen Heimat im Aufbautraining. Erst später wird sie in Potsdam wieder zur Mannschaft stoßen. Nachwuchsspielerin Jenny Löwe verletzte sich in der Vorbereitung ebenfalls schwer, zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss im Knie zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Im bis zum 14. August stattfindenden Trainingslager in Haus im Ennstal sind für das Team von Trainer Sebastian Middeke zwei Testspiele geplant. Die neue Spielzeit startet Mitte September. Turbine muss zum Auftakt bei Werder Bremen am 18. September (16.00 Uhr) antreten. dpa