Turbine Potsdam verliert dramatisches Spiel 2:4 in Köln

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Turbine Potsdam bleibt in der Frauenfußball-Bundesliga sieglos. Am Samstag unterlagen die Brandenburgerinnen dem 1. FC Köln in einem ereignisreichen Spiel mit einem Platzverweis für Torhüterin Vanessa Fischer mit 2:4 (2:1). Mit nur einem Punkt rangieren die Turbine-Frauen vorerst als Zehnte weiter im unteren Tabellendrittel.

Köln - Die Partie vor 978 Zuschauerinnen und Zuschauern begann furios. Auf den frühen Rückstand nach einem Kopfballtreffer von Sharon Beck (9. Minute) fanden die durch zahlreiche Verletzungen dezimierten Potsdamerinnen sofort die passende Antwort. Im Gegenzug verwertete Martyna Wiankowska eine Flanke von Mollie Rouse zum Ausgleich (10.).

Zwei Minuten später war die Polin erneut mit dem Kopf zur Stelle und erzielte das 2:1. Die Rettungsaktion der Kölnerin Mandy Islacker auf der Torlinie kam zu spät. Nachdem beide Teams im Verlauf der ersten Hälfte weitere Torchancen hatten, überschlugen sich kurz vor dem Halbzeitpfiff die Ereignisse. Turbine-Torfrau Vanessa Fischer sah für ein Foul im Strafraum an Islacker die Rote Karte (44.), sie verließ im einsetzenden Starkregen unter Tränen den Platz.

Für Fischer kam Jil Frehse zu ihrem Bundesliga-Debüt. Mit ihrer ersten Aktion hielt die 18-Jährige den Elfmeter von Islacker (45.+2) und rettete die Potsdamer Führung in die Pause.

Mit einer Spielerin weniger auf dem Platz geriet Turbine in der zweiten Hälfte gehörig unter Druck. Eine Kölner Ecke lenkte Doppeltorschützin Wiankowska unglücklich zum 2:2 ins eigene Netz (57.). Köln hatte dennoch Mühe, Lücken gegen die leidenschaftlich verteidigenden Potsdamerinnen zu finden. Eine der wenigen nutzte Islacker zur erneuten Führung für die FC-Frauen (74.). Den Schlusspunkt setzte Myrthe Moorress mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz vor dem Ende der Partie (88.).

Beide Teams treffen in sieben Wochen im DFB-Pokal in Potsdam erneut aufeinander. In der Bundesliga geht es für Turbine am 16. Oktober mit einem Heimspiel gegen Meister Wolfsburg weiter. dpa