Turbine Potsdam verliert 0:3 gegen Bayern München

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Turbine Potsdam hat zum verspäteten Re-Start in die Frauenbundesliga eine erwartbare Niederlage kassiert. Am Sonnabend unterlag das Schlusslicht im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion dem Tabellenzweiten Bayern München mit 0:3 (0:2). Zugutehalten muss man den spielerisch chancenlosen Potsdamerinnen, dass sie dank einer kämpferischen Einstellung in der Defensive gepaart mit der inkonsequenten Münchener Chancenverwertung die Niederlage in Grenzen halten konnten.

Potsdam – Der große Favorit aus München benötigte vor 2312 Zuschauern gerade einmal neun Minuten, um das spielerische Übergewicht der Anfangsphase in eine Führung umzumünzen. Europameisterin Georgina Stanway umkurvte mehrere Turbine-Spielerin mühelos und ließ auch Torfrau Anna Wellmann aus kurzer Distanz keine Abwehrchance (9. Minute). Die Gäste beherrschten auch in der Folgezeit Ball und Gegner, brauchten aber bis zur 32. Minute, ehe Lina Magull mit einem Schuss ins kurze Eck das 2:0 gelang.

Turbine konnte sich bei der ausgezeichnet haltenden Wellmann bedanken, dass es zumindest auf der Anzeigetafel ein enges Spiel war. Auf dem Rasen sah die Sache freilich anders aus, denn eine Münchener Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Potsdamer Tor zu. Turbine hingegen konnte kaum für Entlastung sorgen und so blieb Bayern-Keeperin Maria-Luisa Grohs über die 90 Minuten weitgehend beschäftigungslos. Die beste von eigentlichen nur zwei Torchancen besaß die eingewechselte Amber Barrett, die den Ball aber von der Strafraumgrenze deutlich über das Tor schoss (75.). In der Nachspielzeit setzte Linda Dallmann mit dem 0:3 den Schlusspunkt hinter eine einseitige Partie (90.+1). dpa