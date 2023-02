Turbine Potsdam verstärkt sich mit Kanadierin de Fillipo

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Turbine Potsdam hat seinen Kader für den Abstiegskampf in der Frauenfußball-Bundesliga vervollständigt. Zwei Tage vor dem Hinrunden-Abschluss gegen den FC Bayern München am Sonntag im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion (13.00 Uhr/Magentasport) verpflichtete der abgeschlagene Tabellenletzte Jessica De Filippo, wie der Verein am Freitag mitteilte. Nur Stunden zuvor hatte Potsdam die Vertragsauflösung von Trainer Sven Weigang bekannt gegeben.

Potsdam – Trotz der fast schon aussichtslosen Lage bei einem Rückstand von aktuell neun Punkten auf das rettende Ufer freut sich die 21-Jährige auf ihren ersten Profivertrag. „Ich kann es kaum erwarten, dass es nun losgeht und ich für diesen namhaften Verein spielen kann“, sagte De Filippo.Die Kanadierin spielte zuletzt zwei Spielzeiten an der University of Arkansas in den USA und erzielte dabei in der vergangenen Saison zwölf Tore in 22 Spielen und kam auf acht Vorlagen. dpa