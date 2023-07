Über 200 antisemitische Vorfälle in Brandenburg

Im vergangenen Jahr hat es in Brandenburg nach Angaben von Experten 204 antisemitische Vorfälle gegeben. Das teilte die Fachstelle Antisemitismus am Montag in Potsdam mit. Das seien knapp 45 Prozent mehr als im Jahr 2020 im damaligen Bericht der Fachstelle, als 141 Vorfälle gezählt worden waren. Allerdings fließen seit 2022 auch Angaben aus sozialen Medien und von Webseiten ein, damit sind beide Zahlen nur eingeschränkt vergleichbar.

Potsdam - Fast die Hälfte der antisemitischen Fälle 2022, insgesamt 98, hatte einen rechtsextremen oder rechtspopulistischen Hintergrund.

Die meisten antisemitischen Vorfälle gab es im vergangenen Jahr mit je 22 in Potsdam und im Kreis Märkisch-Oderland. Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus fasste für den Bericht die Zahlen aus der Statistik der politisch motivierten Kriminalität des Landeskriminalamts (LKA) mit eigenen Meldungen und denen zivilgesellschaftlicher Partner zusammen. In der Polizeistatistik war die Zahl antisemitischer Straftaten von 150 im Jahr 2021 auf 195 im vergangenen Jahr gestiegen. dpa