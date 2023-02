Überfall auf Tankstelle in Falkensee: Täter geflüchtet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Unbekannte Täter haben in Falkensee (Havelland) eine Tankstelle überfallen. Bei der Tat am Samstagabend wurde ein Mensch leicht verletzt, berichtete die Polizei am Sonntag. Um wen es sich dabei handelte und ob die Räuber bewaffnet waren, wollte eine Sprecherin der Polizei nicht sagen. Die Täter seien mit ihrer Beute geflohen. Auch zur Beute machte die Sprecherin keine Angaben.

Falkensee - Eine sofort eingeleitete Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber führte zunächst zu keinem Erfolg. dpa