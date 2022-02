Unangemeldete Demonstration in Cottbus aufgelöst

Eine ungemeldete Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen ist am Samstag in Cottbus von der Polizei aufgelöst worden. 70 Personen hatten sich in der Innenstadt zusammengefunden, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Einige trugen Armbinden mit der Aufschrift „Ungeimpft“. Es sei Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet worden.

Cottbus - Ein Mann hatte Widerstand bei der Aufnahme seiner Personalien geleistet. Er widersetzte sich auch einem Platzverweis und wurde dann in Gewahrsam genommen. Bei ihm wurden zwei Taschenmesser gefunden. Anzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz wurden erstattet.

Bei einer angemeldeten Veranstaltung gegen Corona-Maßnahmen in Brandenburg/Havel hielt sich ein Großteil der Teilnehmer nicht an die geltende Maskenpflicht. Bei mehreren Menschen wurden die Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt. Eine Frau erhielt nach den Angaben eine Anzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Widerstands. Sie hatte ein Plakat mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt dabei. Da ihre Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde sie vorübergehend in Gewahrsam genommen. In Gewahrsam kam auch ein Mann, der einen Polizisten beleidigt hatte und einen Platzverweis nicht befolgte. dpa