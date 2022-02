Unfall mit Luxus-Wagen: Hoher Schaden und drei Verletzte

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Nördlich von Berlin wird eine Luxus-Limousine in einen Unfall verwickelt. Drei Menschen werden verletzt, die Luxuskarosse schwer beschädigt. Die A111 ist fast acht Stunden gesperrt.

Stolpe - Ein Auffahrunfall unter Beteiligung einer Luxus-Limousine hat zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn 111 von Berlin Richtung Hamburg bei Stolpe (Brandenburg) geführt. Dabei wurden am Freitagabend drei Menschen verletzt und es entstand ein Sachschaden von mehr als einer halben Million Euro, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erläuterte. Die Autobahn war an der Unfallstelle etwa acht Stunden bis Samstagmorgen gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren zwei Autofahrer aus Berlin und Hamburg nach Norden und vermutlich deutlich zu schnell. Ihre Autos fuhren auf den Luxuswagen des 57 Jahre alten Fahrers aus Berlin auf, der auf der linken Spur unterwegs war. Durch die Kollision wurden alle drei Autos stark beschädigt und umherfliegende Karosserieteile beschädigten auch noch ein viertes Fahrzeug.

Ein 25-jähriger Fahrer, dessen 21-jährige Mitfahrerin und die 40-jährige Beifahrerin der Luxus-Limousine der Marke Rolls Royce wurden schwer verletzt und kamen in Kliniken. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die genaue Unfallursache sei noch nicht vollständig geklärt. Wegen des hohen Schadens werde ein Gutachter den Unfallhergang rekonstruieren. dpa