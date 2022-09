Union in zweiter Pokalrunde zu Hause gegen Heidenheim

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Union Berlin hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals Heimrecht im Stadion An der Alten Försterei gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Das ergab die Auslosung durch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Para-Schwimmer Josia Topf im Rahmen der ZDF-Sendung „sportstudio reportage“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntag.

Berlin - „Aufgrund der vielen Auswärtsspiele in den kommenden Wochen sind wir sehr glücklich, ein Heimspiel zu haben. Wir kennen Heidenheim noch gut, sie haben immer noch denselben Trainer und sind in der zweiten Liga eine Spitzenmannschaft. Ein guter Gegner, bei dem wir sehr konzentriert sein müssen“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, einer Mitteilung des Clubs zufolge.

In der ersten Runde hatten sich die Berliner beim Regionalligisten Chemnitzer FC schwergetan und erst nach Verlängerung 2:1 gewonnen. In der Vorsaison waren die Unioner im Halbfinale denkbar knapp an RB Leipzig gescheitert.

Heidenheim hatte in der ersten Runde in diesem Jahr den Viertligisten FV Illertissen geschlagen. In der 2. Bundesliga steht das Team von Trainer Frank Schmidt aktuell auf Rang drei. Die zweite Hauptrunde im DFB-Pokal findet vom 18. bis zum 19. Oktober statt. dpa