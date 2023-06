Unternehmensverbände hoffen auf Einigung der Senatsressorts

Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände, lächelt. © Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Vor der ersten am Wochenende geplanten schwarz-roten Senatsklausur erhoffen sich Wirtschaftsvertreter der Region schnelle Weichenstellungen in ihrem Sinne. „Angesichts der nicht einfachen Wirtschaftslage können die Unternehmen Rückenwind gut gebrauchen“, teilte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, am Freitag mit.

Berlin - Er wünscht sich unter anderem eine frühzeitige und enge Abstimmung der zuständigen Senatsressorts. „In der Vergangenheit haben sich die Verwaltungen oft gegenseitig ausgebremst“, kritisierte Amsinck. „Ein enges Miteinander beispielsweise der Ressorts Bauen und Umwelt könnte den dringend nötigen Bau bezahlbarer Wohnungen deutlich beschleunigen.“

Beim Klimaschutz seien konkrete Rahmenbedingungen für das geplante Sondervermögen von fünf Milliarden Euro nötig, so der UVB-Geschäftsführer. „Wir sehen viel Potenzial darin, Aktivitäten der Unternehmen für mehr Energieeffizienz und weniger Emissionen betriebs- und standortübergreifend zu unterstützen.“

Im Bildungsbereich müssten sich Lehrkräfte angesichts des Personalmangels so gut wie möglich auf das Unterrichten konzentrieren können, forderte Amsinck. „Zusätzliche IT-Kräfte, Schulsozialarbeiter oder Fachleute für die Berufsorientierung wären für sie eine sinnvolle Entlastung.“

Die Senatsmitglieder treffen sich am Samstag und Sonntag gut sechs Wochen nach dem Start der schwarz-roten Landesregierung bei einer Klausur in Brandenburg. Dabei unter anderem ein Sofortprogramm mit den wichtigsten Vorhaben für die nahe Zukunft beraten werden. dpa