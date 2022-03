Unterstützung für behinderte Flüchtlinge

Krisenhilfe

Brandenburgs Behindertenbeauftragte Janny Armbruster sieht in der Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen mit Behinderungen eine große Herausforderung für die Länder und Kommunen. Sie sehe aber auch, dass wie überall viele Freiwillige im Einsatz seien, sagte Armbruster am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei beeindruckt von dem Engagement der ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen.

Potsdam - „In Deutschland angekommen, ist es wichtig zu erkunden, welche Beeinträchtigungen die Menschen haben und welche besondere Hilfe sie benötigten. Denn die ist eben davon abhängig, ob es sich um Einschränkungen der Mobilität oder um Gehörlosigkeit oder auch geistige und seelische Probleme handelt“, sagte Armbruster.

Die Behindertenbeauftragten des Bundes und der Länder hatten diese Woche appelliert, Geflüchtete mit Behinderungen und deren Bedarf direkt bei der Ankunft in Erfahrung zu bringen. Zudem sollten sie bedarfsgerecht untergebracht werden. Hilfsmittel sollen, soweit erforderlich, bereitgestellt werden.

In Brandenburg sei schon vor der Ukraine-Krise von der Landesbehindertenbeauftragten ein Überblick erarbeitet worden, welche spezifischen Unterstützungsleistungen im Land Brandenburg für Betroffene existieren. „Dorthin sollten die Menschen am besten vermittelt werden“, sagte Armbruster. Der Bedarf sei aber ganz unterschiedlich. „Deshalb sind genauste Informationen notwendig, um zielgerichtet helfen zu können“, sagte sie.

Konkrete Hilfe erhalten Menschen mit Behinderungen auch von den Behindertenvereinen und Verbänden. So bietet beispielsweise der Landesverband des Deutschen Schwerhörigenbundes Betroffenen Beratungen und Hilfe an. Bei der Kommunikation der Gehörlosen wiederum hilft die in Brandenburg vom Zentrum für Kultur und visuelle Kommunikation entwickelte Gebärdendolmetscher-App.

Die Landesbehindertenbeauftragte zeigte zugleich große Sorge darüber, was mit Menschen mit Behinderungen geschehe, die nicht aus der Ukraine flüchten könnten. „Das ist ein großes Drama, denn diese Menschen bedürfen auch für die Flucht besondere Hilfen. Oft wissen die Hilfsorganisationen jedoch viel zu wenig darüber, wo Hilfsbedürftige leben und wie wir sie aus den Kriegsgebieten retten können“, sagte sie. dpa