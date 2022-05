Urteil gegen mutmaßlichen KZ-Wachmann verzögert sich

Teilen

Vor einem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen früheren Wachmann im Konzentrationslager Sachsenhausen verzögert sich das Urteil wegen einer Erkrankung des Angeklagten. Die nächsten beiden Verhandlungstermine am Mittwoch und Donnerstag in Brandenburg/Havel wurden abgesagt, wie das Landgericht Neuruppin am Dienstag mitteilte. Wann es weitergeht, stehe noch nicht fest, da unklar ist, wann der Angeklagte wieder gesund ist.

Brandenburg/Havel - Geplant war ursprünglich am Mittwoch das Plädoyer der Verteidiger. Danach hätte das Urteil verkündet werden können. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Gefängnis für den Mann gefordert.

Dem 101-jährigen Angeklagten wird Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen im KZ Sachsenhausen von 1942 bis 1945 vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes. Er selbst bestritt, dass er überhaupt in dem KZ arbeitete. dpa