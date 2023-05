Urteil im Prozess wegen Bankautomatensprengungen erwartet

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Das Landgericht Rostock will am Freitag (13.30 Uhr) ein Urteil gegen drei Männer verkünden, die an Geldautomatensprengungen im Nordosten beteiligt gewesen sein sollen. Die Angeklagten sind 22, 23 und 35 Jahre alt, einer kommt aus Berlin, zwei kommen aus der Region Potsdam. Sie sollen im September und Oktober 2021 mehrere Geldautomaten in Mecklenburg-Vorpommern mit Gas gesprengt haben.

Rostock - In einem Fall sollen sie eine sechsstellige Summe erbeutet haben. Dem 23-Jährigen wird nur Sachbeschädigung vorgeworfen. Die anderen beiden gelten als Hauptangeklagte. Ihnen legt die Staatsanwaltschaft banden- und gewerbsmäßigen Diebstahl zur Last. dpa