VBB plant Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets für 23. Mai

Auch die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg wollen am 23. Mai mit dem Verkauf des sogenannten 9-Euro-Tickets beginnen - vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Alles sei vorbereitet, die Unternehmen seien bereit für den Verkaufsstart am kommenden Montag, sagte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin - Die Tickets könnten dann online oder über die Fahrkartenautomaten erworben werden. Bislang hatte der Verband den Start für die zweite Maihälfte angekündigt.

Mit dem geplanten Monatsticket können die Fahrgäste für neun Euro bundesweit im öffentlichen Nahverkehr umherfahren - in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg. Die Fahrkarten können dann auch bei anderen Verkehrsunternehmen wie etwa der Deutschen Bahn online oder am Schalter gekauft werden. Viele Verbünde haben bereits angekündigt, ebenfalls am 23. Mai mit dem Verkauf starten zu wollen.

Die Sondertickets sollen für Juni, Juli und August angeboten werden - für jeweils 9 Euro im Monat und damit viel weniger als bei normalen Monatskarten. Dies ist Teil des Entlastungspakets, mit dem die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf die hohen Energiepreise reagiert. Zugleich soll es ein Schnupperangebot sein, um mehr Kunden für Busse und Bahnen zu gewinnen. dpa