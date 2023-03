Verdi erhöht Druck: Neue Warnstreiks

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Erneut stehen Einschränkungen bei Müllabfuhr und in Krankenhäusern an: Die Gewerkschaft Verdi kündigt kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde in Berlin und Brandenburg weitere Warnstreiks an. Besonders turbulent dürfte es am Montag werden.

Berlin - Kurz vor der anstehenden Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst erhöht die Gewerkschaft Verdi auch in Berlin und Brandenburg weiter den Druck auf die Arbeitgeber. Für Donnerstag und Freitag ruft die Gewerkschaft die kommunalen Beschäftigten in beiden Bundesländern zu neuerlichen Warnstreiks auf, wie Verdi am Mittwoch mitteilte. Betroffen sind an den beiden Tagen in Berlin kommunale Krankenhäuser, die Wasserbetriebe, die Stadtreinigung und das Studierendenwerk. Am 27. März soll es an der Charité, bei Vivantes und am Jüdischen Krankenhaus einen weiteren Warnstreik geben.

In Brandenburg sind am Donnerstag Kitas und die Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt betroffen. In Frankfurt ist am Vormittag (9.30 Uhr) eine Kundgebung vor dem Stadthaus geplant.

Die Charité kündigte an, dass erneut planbare, nichtdringende Eingriffe verschoben werden müssten. Zeitkritische Tumoroperationen, Transplantationen, Operationen von Kindern, die Versorgung von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall, Herzinfarkt und anderen Notfällen sollen hingegen durchgeführt werden. „Die wiederholten Warnstreikmaßnahmen innerhalb kurzer Zeit stellen die Krankenversorgung der Charité vor große Herausforderungen“, teilte ein Sprecher mit.

Die Berliner Stadtreinigung stellte Verbraucherinnen und Verbraucher darauf ein, dass Bio-, Restmüll-, und vielerorts auch Wertstofftonnen erst ab Samstag wieder geleert werden könnten. Die Recyclinghöfe bleiben voraussichtlich auch am Samstag geschlossen.

Außerdem ist es möglich, dass auch kommende Woche weiter weitreichende Einschränkungen im Verkehr auf die Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Brandenburg zukommen. Verdi will am Donnerstag zusammen mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) über mögliche gemeinsame Aktionen informieren.

Die EVG verhandelt derzeit mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahnunternehmen über höhere Löhne und Gehälter für die Beschäftigten. Medienberichten zufolge soll es am Montag zu Warnstreiks im Bahnverkehr kommen, der in Berlin auch die S-Bahn sowie den Regionalverkehr mit dem Nachbarbundesland betreffen würde. Die Gewerkschaften kommentierten die Berichte bislang nicht.

Der Arbeitgeberverband KAV Berlin kritisierte die neuerlichen Warnstreiks in den kommunalen Krankenhäusern als „unverhältnismäßig“. Sie seien mit Blick auf die Patientenversorgung unangemessen. „Dreitägige Warnstreiks unmittelbar vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen auf Bundesebene, die zur Schließung von Betten und damit im Ergebnis zu Einschränkungen der Patientinnen- und Patientenversorgung führen können, sind nicht zielführend“, hieß es in einer Mitteilung.

Verdi und der Beamtenbund dbb verhandeln aktuell bundesweit über neue Tarife für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Sie fordern 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Montag. dpa