Verfassungsgericht entscheidet im Mai über AfD-Verdachtsfall

Teilen

Eine Statue der Justitia hält eine Waagschale. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Das Brandenburger Verfassungsgericht will am 20. Mai die Entscheidung über eine Klage der AfD-Landtagsfraktion gegen die Veröffentlichung von Verdachtsfällen durch den Verfassungsschutz verkünden. Das sagte Präsident Markus Möller am Freitag in Potsdam. Die AfD-Fraktion kritisiert, dass der Verfassungsschutz Verdachtsfälle von Parteien öffentlich machen darf.

Potsdam - AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt warnte am Freitag vor einer Stigmatisierung der AfD. Der Prozessvertreter des Landes, Wolfgang Roth, verteidigte die Veröffentlichung von Verdachtsfällen. Die Prävention des Staates griffe zu spät, wenn man erst über erwiesene Fälle berichten dürfe.

Der Verfassungsschutz Brandenburg beobachtet den Landesverband der AfD seit Juni 2020 als Verdachtsfall für Rechtsextremismus. Formal geht es bei dem Fall aber darum, ob im Verfassungsschutzgesetz Brandenburg der Passus rechtmäßig ist, nach dem der Verfassungsschutz die Öffentlichkeit über zusammenfassende Berichte und andere Maßnahmen über bestimmte Bestrebungen oder Tätigkeiten aufklärt, wenn dafür hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Bei den Bestrebungen geht es zum Beispiel um solche, die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Der Passus wurde im Brandenburger Gesetz ergänzt, nachdem es eine Ergänzung im Bundesverfassungsschutzgesetz gegeben hatte. dpa