Verkehrsminister fordert mehr Bundesmittel für besseren ÖPNV

Guido Beermann spricht während der 36. Sitzung des Landtages. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv

Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) hat seine Forderung an den Bund nach mehr Geld für bessere Angebote im ÖPNV bekräftigt. Die erheblich gestiegenen Bau-, Energie- und Personalkosten stellten den Öffentlichen Personennahverkehr aktuell vor große Herausforderungen, erklärte Beermann anlässlich der Sonder-Verkehrsministerkonferenz am Mittwoch, an der er teilnahm.

Bremen - „Damit die Länder aber die ambitionierten Klimagesetze des Bundes erfüllen können, müssen die Regionalisierungsmittel deutlich und über 2030 hinaus aufgestockt werden.“

Brandenburg unternehme mit Blick auf den Klimaschutz jetzt schon große Anstrengungen, um die Infrastrukturen entsprechend auszubauen, sagte Beermann. „Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag zugesagt, die Regionalisierungsmittel ab 2022 zu erhöhen. Jetzt muss der Bund Nägel mit Köpfen machen.“ Die Regionalisierungsmittel müssten von diesem Jahr an um zusätzlich mindestens 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem jeweiligen Vorjahr erhöht werden. „Auf Brandenburg würden davon für 2023 rund 75 Millionen Euro entfallen - Mittel, die wir dringend brauchen, um bestehende Angebote abzusichern und die Verkehrswende weiter voranzubringen.“ dpa