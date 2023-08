Verpuffung in Wohnhaus-Keller löst Brand aus

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Eine Verpuffung im Keller eines Wohnhauses in Brieselang im Havelland-Kreis hat am Sonntagabend einen Brand ausgelöst. Die Polizei ermittelt und leitete eine Anzeige wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein, wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte. Wie es dazu kam und ob im Keller explosive Stoffe gelagert waren, konnte eine Sprecherin nicht sagen.

Brieselang - Es werde zu den Umständen ermittelt, hieß es. Die Kriminaltechnik wollte am Montag die Spurenlage untersuchen.

Ein Bewohner erlitt nach Darstellung der Polizei leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Nachdem es am Sonntagabend einen lauten Knall gegeben hatte, alarmierten mehrere Anrufer die Feuerwehr, wie die Regionalleitstelle aus Potsdam mitteilte. Der Brand aus dem Keller habe das Haus komplett verqualmt. dpa