Viel Schnee sorgt für Stromausfälle in Südbrandenburg

Mit Schnee bedeckt sind Bäume und eine Wiese im Cottbuser Ortsteil Branitz. © Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild

Der Wintereinbruch im Süden Brandenburgs mit viel Schnee hat zu Stromausfällen geführt. In den Landkreisen Spree-Neiße und Oberspreewald Lausitz waren am späten Mittwochabend und am Donnerstagvormittag insgesamt 6100 Menschen zeitweise ohne Strom, wie der Versorger, die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH (Mitnetz Strom), mitteilte. Sie wurden durch ein Umschalten auf andere Leitungen wiederversorgt.

Cottbus - Seit dem Vormittag seien die Störungen behoben, hieß es vom Netzbetreiber. Ursache waren demnach Bäume, die der Schneelast nicht mehr standhielten und in Freileitungen fielen. Zuerst hatte der rbb berichtet.

Monteure und Vertragsfirmen waren nach Angaben des Versorgers seit Mittwochnacht im Einsatz, um Leitungen zu reparieren. In der Region Proschim im Spree-Neiße-Kreis könne es im Laufe des Tages durch Reparaturarbeiten noch einmal zu kurzen Stromunterbrechungen kommen.

Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland ist Mitnetz Strom unter anderem für Planung, Betrieb und Vermarktung des enviaM-Stromnetzes verantwortlich. Das betreute Stromverteilnetz hat eine Länge von rund 73.000 Kilometern und erstreckt sich über Teile der Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Netzgebiet versorgt der Betreiber 2,3 Millionen Einwohner. dpa