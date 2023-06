Vier betroffene Profis: Hodenkrebs-Studie veröffentlicht

Timo Baumgartl von Union Berlin spielt den Ball. © Daniel Karmann/dpa

Nachdem im vergangenen Jahr in Timo Baumgartl, Marco Richter, Jean-Paul Boetius und Sébastien Haller vier Bundesliga-Profis ihre Hodenkrebserkrankung publik machten, hat eine Forschungsgruppe eine mögliche jahreszeitliche Häufung untersucht. Die vier Fußball-Profis hatten ihre Erkrankung zwischen Mai und September öffentlich gemacht.

Hamburg - Eine Studie von Prof. Dr. Klaus-Peter Dieckmann, Ärztlicher Leiter des Hodentumorzentrums der Asklepios Klinik Altona, dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Universität Essen kam nun zu dem Ergebnis, dass kein saisonaler Zusammenhang besteht. „Für die Krebsforschung auf diesem Gebiet ist das ein Erkenntnisgewinn, der uns davor schützt, falsche Wege zu gehen“, sagte Prof. Dr. Dieckmann in einer Pressemitteilung am Donnerstag. „Wenn es tatsächlich eine erkennbare jahreszeitliche Häufung gegeben hätte, könnten wir in der Ursachenforschung beispielsweise einen intensiveren Blick auf den Vitamin-D-Stoffwechsel oder direkte Sonneneinstrahlung werfen.“ dpa