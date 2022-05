Vierter Konvoi der Feuerwehren mit Ausrüstungen für Ukraine

Die Brandenburger Feuerwehren bringen erneut Ausrüstungen und Geräte in die Ukraine. Der inzwischen vierte derartige Konvoi soll am Freitag (27. Mai) starten, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Organisiert und geleitet wird er vom Landesfeuerwehrverband Brandenburg. Unter dem Namen „Feuerwehr-Hilfsbrücke“ versorgt die Aktion vom Krieg betroffene Feuerwehren mit Ausrüstung, Geräten und Materialien, die für die Brandbekämpfung und Rettungsmaßnahmen im zivilen Bereich dringend benötigt werden.

Potsdam - Die Hilfsbrücke wird mit einem Tankkostenzuschuss aus Lottomitteln in Höhe von 25.000 Euro unterstützt.

Bisher wurden den Angaben zufolge rund 700 Europaletten mit Ausrüstung sowie 35 Einsatzfahrzeuge aus Brandenburg in die Ukraine gebracht. Die Brandenburger Hilfsbrücke für die Ukraine sei eine der größten Aktionen der Feuerwehren in Deutschland, hieß es.

Die Güter werden zunächst ins polnische Rzeszów gebracht, wo die staatliche Berufsfeuerwehr Polens einen zentralen Logistikumschlagplatz betreibt. Die Lieferungen für die ukrainischen Feuerwehren werden dort zum Weitertransport nach Lviv vorbereitet. dpa