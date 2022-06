Volle Gaststätten und Hotels: Dehoga zieht positive Bilanz

Ein Kellner räumt einen Tisch in einem Restaurant ab. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Hotel- und Gaststättenbranche hat nach Pfingsten ein positives Fazit gezogen. „Durch das Wetter, dass uns in die Hände gespielt hat, sind die Wünsche der Branche übererfüllt worden“, zeigte sich der Präsident des Hotel und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), Olaf Schöpe, am Montag zufrieden. Die Menschen seien in Ausflugslaune gewesen. Insgesamt gebe es kaum einen Gastronomen, der viel Grund zum Meckern habe über das Pfingstgeschäft.

Peitz - Auch zahlreiche Hochzeiten seien von den Gastronomen und Hotels ausgerichtet worden. „Jetzt müssen alle Luft holen, die Lager auffüllen und dann können die Ferien kommen.“

Allerdings machten Hotels und Restaurants die höheren Energie- und Lebensmittelpreise zu schaffen. Deshalb habe die eine oder andere Einrichtung bei den Preisen angezogen, um den Betrieb auch wirtschaftlich führen zu können, sagte Schöpe. „Jeder Gastronom muss scharf kalkulieren, aber das Ganze muss mit Augenmaß geschehen.“ Genau das werde aber zunehmend komplizierter. Gäste sollten sich auch weiterhin ein Mittag- oder Abendessen leisten können. Andererseits müssten sich zahlreiche Betriebe nach zwei Jahren Pandemie erst wieder erholen, stellte der Dehoga-Präsident das Problem dar.

Nach wie vor sei der Fachkräftemangel ein Problem wie in anderen Branchen auch, das habe sich auch Pfingsten bemerkbar gemacht. Schöpe forderte erneut, die Branche zu unterstützen. Es müssten mehr Menschen im Handwerk oder dienstleistungsorientierten Berufen ausgebildet werden. Dafür müssten gute Bedingungen geschaffen werden. dpa