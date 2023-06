Vorläufige Lizenz für Netzhoppers: „Spornt uns an“

Dirk Westphal (r) schmettert am Block vorbei. © Uwe Anspach/dpa

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben trotz des Mitte April eingeleiteten Insolvenzverfahrens die vorläufige Lizenz für die Volleyball-Bundesliga erhalten. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass unser Konzept und unsere Ideen auf Anklang bei der VBL gestoßen sind“, sagte der ehemalige Profi und angehende Geschäftsführer der Bundesliga-Abteilung, Dirk Westphal, einer Mitteilung von Dienstag zufolge.

Königs Wusterhausen - „Außerdem freuen wir uns, dass unser eingereichter Haushaltsplan von der Bundesliga in seiner Richtigkeit bestätigt wurde. Das spornt uns nur noch mehr an, weiterhin hart daran zu arbeiten, dass wir in der nächsten Saison alle unsere Ziele umsetzen können und die Netzhoppers finanziell stabil aufgestellt sind.“

Die Tendenz hatte VBL-Geschäftsführer Daniel Sattler schon in der vergangenen Woche bestätigt. Die Netzhoppers müssen strenge Auflagen erfüllen. So mussten die Brandenburger schon vor der üblichen Frist nachweisen, dass 80 Prozent des Etats für die kommende Saison gesichert sind. Zum Saisonstart am 1. September muss der gesamte Betrag garantiert werden können, sonst gibt es keine Spielerlaubnis. dpa