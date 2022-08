Wachsender Beratungsbedarf zum Energiesparen in Brandenburg

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Energiesparen ist in der Krise ein großes Thema für Unternehmen und Kommunen. Experten der Wirtschaftsförderung beraten zu Sofortmaßnahmen. Sie empfehlen aber: Man muss weiter denken.

Potsdam - Immer mehr Unternehmen und Kommunen in Brandenburg lassen sich in der Energiekrise zu Einsparmöglichkeiten beraten. Die Energieagentur der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) verzeichnete nach eigenen Angaben allein im April 55 Beratungsgespräche. Im Mai stieg die Zahl der Interessierten auf 79. Zum Vergleich: 2021 waren es im Schnitt 40 Beratungen im Monat. „Die Sensibilität und das Bewusstsein für das Thema Energieeffizienz und Ressourceneffizienz steigen im Moment ganz massiv“, berichtet WFBB-Geschäftsführer Sebastian Saule. Die Agentur ist seit über 20 Jahren im Land mit dem Thema Energiesparen unterwegs. Während das in der Vergangenheit eher eine „missionarische Aufgabe“ gewesen sei, habe sich das Thema zu einem Selbstläufer entwickelt, sagt Energieexperte Saule.

Ingenieure der WFBB, die sich vor Ort die Verhältnisse anschauen, empfehlen in einem ersten Schritt eine Bestandserhebung, um zu sehen, wie der Energieverbrauch zustande kommt und an welchen Stellschrauben gedreht werden kann. Dabei gehe es angesichts der steigenden Kosten von Strom und Wärme beispielsweise um kurzfristige Einsparungen wie die Absenkung von Temperaturen in den Büros, Verzicht auf Warmwasser oder Beleuchtung in der Nacht.

Für eine grundlegende Optimierung jedoch sei ein systematisches Energiemanagement unerlässlich, sagt der Experte. Für Investitionen in Gebäude oder Anlagentechnik gibt es Fördermöglichkeiten. Bei zu wenig Eigenkompetenz sollte ein Ingenieurbüro eingebunden werden, empfiehlt er. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen bekämen mit einer neuen ISO-Norm 50005 zum Energiemanagement eine Grundlage an die Hand. Das seien internationale Standards, die für Unternehmen nicht verpflichtend seien, aber Orientierung böten. „Die ISO-Norm ist so niedrigschwellig, dass es für Unternehmen fast ein Selbstläufer ist, sich damit zu beschäftigen.“ Zudem spiele das Thema Nachhaltigkeit beim Verbraucher immer mehr eine Rolle und sei auch ein Verkaufsargument.

Die Kapazitäten für eine Unterstützung sei mit Blick auf Fachkräfte und Finanzierung allerdings nicht so einfach, räumt Saule ein. Ein Energiemanagementsystem sei auch bei Kommunen ein finanzielles Thema, müsse aber langfristig betrachtet werden, um es in den nächsten Haushalt zu nehmen oder eine Förderung zu beantragen. „Schon auf mittlere Sicht können Städte und Gemeinden durch Energieeinsparungen bares Geld sparen.“

21 Brandenburger Kommunen haben der Energieagentur zufolge im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Experten der WFBB ein Energiemanagementsystem eingeführt - Tendenz steigend. Grundlage ist ein Online-Beratungstool. So könnten Kommunen mit konsequenter Energieüberwachung durchschnittlich 20 Prozent an Wärmeenergie und Strom sparen. Finanzielle Unterstützung kommt auch vom Bundesumweltministerium.

Neben den Energieeffizienz-Maßnahmen sehen die Experten im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Brandenburg einen wichtigen Schritt, um die Abhängigkeit von Importen zu verringern. „Sonne, Wind, Geothermie und Biomasse entwickeln sich seit Jahren zum Rückgrat der Energieversorgung“, sagt Saule. Pro Kopf ist Brandenburg bei den Erneuerbaren bei der Windenergie Bundesspitze. Bei Photovoltaik liegt das Land an zweiter Stelle. Die Energieagentur der WFBB unterstützt Unternehmen und Kommunen auch auf diesem Gebiet. Ein Einstieg sei etwa der Solaratlas Brandenburg, in dem sich jeder Interessierte über das Potenzial seiner Dach- oder Freifläche für Photovoltaik oder Solarthermie informieren könne. Seit der Online-Schaltung des Portals im April hat die Agentur nach eigenen Angaben mehr als 130.000 Zugriffe verzeichnet. dpa