Wagen prallt gegen Baum - zwei Tote, vier Schwerverletzte

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Auto mit sechs jungen Leuten ist auf der Bundesstraße 115 bei Tschernitz (Spree-Neiße) gegen einen Baum geprallt - der Fahrer und der Beifahrer starben. Vier weitere Insassen wurden schwer verletzt. Unter ihnen ist eine 18-Jährige, die in Lebensgefahr schwebte. Der Wagen sei am frühen Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auseinander gebrochen, teilte die Polizei mit.

Tschernitz - Der 23-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer waren sofort tot. Vier weitere Insassen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren seien aus dem Fahrzeug auf die Straße geschleudert worden, so ein Polizeisprecher. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach Angaben der Polizei hätten in dem Auto - einem Coupé - gar nicht sechs Menschen sitzen dürfen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Bundesstraße war wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis zum Vormittag voll gesperrt. dpa