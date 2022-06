Waldbrand-Alarm in Brandenburg: Krankenhaus bereitet Evakuierung vor - zweites Feuer unter Kontrolle

Von: Andreas Schmid, Anna Lorenz

In Treuenbrietzen (Brandenburg) bekämpft die Feuerwehr seit Tagen einen Waldbrand. © Stephanie Pilick/dpa

Der Waldbrand in Brandenburg breitet sich weiter aus. Der Katastrophenfall ist ausgerufen, die Polizei beginnt nun mit der Evakuierung gefährdeter Ortsteile.

Update vom 19. Juni, 21.10 Uhr: Der Waldbrand bei Beelitz (Potsdam-Mittelmark) ist nach Angaben von Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos) unter Kontrolle. „Es brennt auf 200 Hektar, aber die Flammen breiten sich derzeit glücklicherweise nicht weiter aus“, sagte Knuth am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Bis in die Nacht müsse aber noch mit heftigen Windböen gerechnet werden, die das Feuer anfachen könnten. „Dann hoffen wir auf den erwarteten Regen“, sagte Knuth.

In der Stadt seien die Anwohner von drei Straßen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden, sagte der Bürgermeister. Wenn die derzeitige Windrichtung bleibe, müssten wegen der Rauchentwicklung vielleicht noch weitere Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Weitere Evakuierungspläne auch für eine Klinik in Beelitz-Heilstätten seien vorbereitet, kämen aber hoffentlich nicht zum Einsatz, sagte Knuth. In der Stadt gebe es eine große Hilfsbereitschaft, betonte Knuth. Not-Unterkünfte gebe es in Turnhallen, Hotels, Pensionen und auf Spargelhöfen.

Update vom 19. Juni, 20.30 Uhr: Wegen der Waldbrände in Brandenburg werden die Evakuierungen vorangetrieben. Hintergrund ist der Wind, der sich gedreht hat und die Flammen in Richtung mehrerer Ortschaften bläst. Die Evakuierungen laufen, auch in der Kleinstadt Treuenbrietzen (8000 Einwohner). Das Johanniter-Krankenhaus verhängte einen Besucherstopp und bereite die großflächige Evakuierung vor. In einigen Ortsteilen mussten die Menschen bereits ihre Häuser verlassen. Die Stadt Treuenbietzen schrieb am Sonntag auf Twitter: „Achtung, wir fordern alle Einwohner von Frohnsdorf (Ortsteil von Treuenbietzen) auf, geordnet und umgehend ihre Häuser zu verlassen. Notunterkunft ist die Stadthalle Treuenbrietzen! Das ist KEINE Übung!“ Der Kampf gegen die Flammen dauert an.

Waldbrand in Brandenburg: Zweites Feuer „außer Kontrolle“

Update vom 19. Juni, 18.40 Uhr: In Brandenburg lodert derzeit ein zweites Feuer. In einem Wald in Beelitz-Heilstätten brach am Sonntag ein weiterer Brand aus, berichtet der RBB. Wie groß die Brandfläche ist, ist noch unklar. Der Landkreis bestätigte dem Rundfunksender jedoch, dass das Feuer „außer Kontrolle“ sei. „Das ist ein Baumwipfelbrand, das ist äußerst gefährlich“, wird die Pressesprecherin des Landkreises zitiert.

Waldbrand in Brandenburg: Feuer auf 200 Hektar ausgedehnt

Update vom 19. Juni, 17 Uhr: Der Waldbrand in Brandenburg breitet sich weiter aus. Der RBB berichtet nun von einer insgesamt betroffenen Fläche von 200 Hektar. Am frühen Nachmittag war laut Behördenangaben noch von 110 bis 100 Hektar die Rede (siehe Erstmeldung).

Waldbrand in Brandenburg: Feuer breitet sich weiter aus

Erstmeldung: Treuenbrietzen – Ein Waldbrand im brandenburgischen Treuenbrietzen südwestlich von Berlin beschäftigt seit Freitag, 17. Juni 2022, die Einsatzkräfte. Das Feuer, das in einem Kiefernwaldgebiet bei Frohnsdorf/Brandenburg ausgebrochen war, hat sich in der Nacht zu Sonntag auf etwa 100 bis 110 Hektar ausgedehnt. Bereits am Samstag rief die Stadt den Katastrophenfall aus, die Luftwaffe flog mit Helikoptern in die Nacht über dem betroffenen Gebiet in Brandenburg.

Über 23 Löschungen mit 115 000 Liter Wasser aus einem nahen Baggersee konnten dem Waldbrand jedoch nicht Herr werden. Zunehmende Winde verschlechterten im Laufe des Sonntags die Lage, die Polizei begann mit der Evakuierung der Einwohner.

Ein Wasserwerfer der Polizei ist in einem Waldstück bei einem Waldbrand im Einsatz. © Thomas Schulz/TNN/dpa

Waldbrand in Brandenburg: Einwohner evakuiert, Feuerwehr kann Brand nicht löschen

Die Stadt Treuenbrietzen hat etwa 7500 Einwohner und circa ein Dutzend Ortsteile. Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf werden nun evakuiert, wie die Polizei unter anderem auf der Social-Media-Plattform Twitter mitteilte. Dort finden sich auch nähere Informationen für betroffene Brandenburger, sowie der Hinweis auf Anweisungen aus der Warn-App Nina. Anwohner werden gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Nur Ausweise und Bargeld, sowie das Nötigste sollten die Menschen aus ihren Wohnungen mitnehmen. Die Stadthalle in der Burgwallstraße von Treuenbrietzen dient als Notunterkunft, die Stadtverwaltung hat ein Notfall- und Info-Telefon (+49 33748 747 50) eingerichtet.

Waldbrand in Brandenburg: Explosionsgefahr

Bild zufolge nutzten die Behörden auch offizielle Warnmeldungssysteme für den Aufruf, sich von dem, vom Waldbrand gefährdeten Gebiet „weiträumig“ fernzuhalten und dauerhaft Informationen über die aktuelle Lage via Medien zu beziehen. Gegenwärtig ist es den Einsatzkräften nicht direkt möglich, sich dem Brand zu nähern, denn bei dem brandenburgischen Gebiet, so Bild, handle es sich um einen „ehemaligen Spreng- und Übungsplatz[...]“, auf dem noch Altlasten lagern, die aus finanziellen Gründen nie beseitigt wurden. Eventuell ausgelöste Zündungen und Sprengungen seien zu befürchten, es habe bereits Detonationen gegeben. (askl)