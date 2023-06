Waldbrand dehnt sich aus: Hubschrauber im Einsatz

Löscharbeiten der Feuerwehr in einem Waldbrandgebiet. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Der Waldbrand in einem munitionsbelasteten Gelände bei Jüterbog (Teltow-Fläming) hat sich im Laufe des Donnerstag ausgebreitet. Die Brandbekämpfung sei weiterhin ausschließlich aus der Luft möglich, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Rico Walentin. Ein Löschflugzeug aus dem Harz und ein Hubschrauber der Bundeswehr seien parallel im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

Jüterbog - Der Brand, der am Mittwochabend auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ausgebrochen war, habe sich inzwischen auf rund 13 Hektar ausgedehnt. „Die Ausbreitung nimmt mäßig und noch langsam zu“, sagte Walentin.

Am Donnerstagabend sollte laut Feuerwehr-Einsatzleiter noch ein zweites Löschflugzeug eintreffen. Walentin geht davon aus, dass am Freitag dann zwei Maschinen Wasser auf das brennende Gebiet abwerfen. Ob weiterhin auch ein Hubschrauber verfügbar sei, sei bislang unklar. Vom Boden aus können die Feuerwehrleute erstmal nicht eingreifen. In der Nacht werde eine Brandwache eingerichtet, hieß es.

Bislang wurden in Brandenburg keine Löschflugzeuge zur Brandbekämpfung eingesetzt. „Das ist ein Versuch, den wir hier durchführen“, sagte Walentin zum Einsatz der Maschinen. „Wir sammeln damit erste Erkenntnisse.“ Das Löschflugzeug kommt aus dem Harz in Sachsen-Anhalt. dpa