Waldbrand in Rheinsberg unter Kontrolle

Einsatztkräfte der Feuerwehr stehen in einem verrauchten Wald und beobachten einen Waldbrand. © Christian Guttmann/dpa

Der Waldbrand bei Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin scheint unter Kontrolle zu sein. Die Feuerwehr teilte am frühen Freitagmorgen mit, die Lage habe sich gegen Mitternacht deutlich entspannt, es sei nun eine Sicherheitswache im Einsatz. Einzelne Reste müssten noch gelöscht werden.

Rheinsberg/Beelitz - Die bei Beelitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) im Waldboden versteckten Glutnester seien teilweise wieder aufgeflammt, hieß es weiter. Die Feuerwehr sei deswegen wieder um kurz vor ein Uhr morgens ausgerückt. Einzelne, über die Waldfläche verteilte Stellen seien betroffen gewesen.

In Brandenburg war am Donnerstag in Rheinsberg erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr standen etwa fünf Hektar Wald in Flammen. Die Polizei sprach von zwei bis drei Hektar. In Beelitz waren schon im Laufe des Tages einzelne Glutnester wieder aufgeflammt. Die Situation sei aber unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

Am vergangenen Wochenende hatten zwei Waldbrände in Treuenbrietzen und Beelitz (Kreis Potsdam-Mittelmark) südlich von Berlin für große Gefahr gesorgt. Hunderte Feuerwehrleute, unterstützt von Soldaten der Bundeswehr, waren im Einsatz. Jeweils etwa 200 Hektar standen in Flammen. Feuerwehrleute beobachten weiterhin die Entwicklung vor Ort. dpa