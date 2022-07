Waldbrand zwischen Windkraftanlagen im Elbe-Elster-Kreis

Südlich von Rehfeld im Landkreis Elbe-Elster ist ein Waldbrand auf einer Fläche von mindestens zehn Hektar ausgebrochen, der einen Windpark in Mitleidenschaft gezogen hat. Die Lage sei aufgrund starker Winde sehr unübersichtlich, berichtete der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es brenne im Wald zwischen Windrädern, mindestens eine Anlage stünde innerhalb der Brandfläche, andere Windkraftanlagen seien gefährdet.

Falkenberg - Es gebe eine starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar sei, beschrieb Haase.

Nach Angaben der Feuerwehr besteht die Gefahr der Ausbreitung des Feuers in Richtung der Ortslagen Rehfeld und Kölsa Siedlung. Die Menschen dort wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich vorsichtshalber auf eine Evakuierung vorzubereiten.

Den bislang größten Waldbrand des Jahres in Elbe-Elster und Brandenburg hatte es Ende Juni an der Grenze zu Sachsen in der Gohrischheide gegeben - rund 20 Kilometer entfernt. Der Brand hatte sich in Richtung des brandenburgischen Mühlberg (Elbe-Elster) ausgeweitet. Mehr als 800 Hektar standen zeitweise in Flammen. Die Ortslagen Kröbeln und Kosilenzien der Stadt Bad Liebenwerda mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. dpa