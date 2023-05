Warnstreik trifft auch Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Aufgrund des zweitägigen Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dürften auch in Berlin und Brandenburg ab Sonntagabend kaum noch Züge fahren. Von 22 Uhr bis Dienstagnacht um 24 Uhr will die Deutsche Bahn aufgrund des Ausstands den Fernverkehr vollständig einstellen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Auch der Regional- und S-Bahn-Verkehr in Berlin und Brandenburg werde weitgehend zum Erliegen kommen, hieß es.

Berlin - Erneut nicht betroffen vom Warnstreik sind hingegen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Busse, Tram- und U-Bahnen fahren am Wochenbeginn wie gewohnt, wie das Unternehmen mitteilte.

Mit dem 50-stündigen Warnstreik will die EVG erneut den Druck im laufenden Tarifkonflikt bei der Bahn und 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen erhöhen. Es ist der dritte und bis jetzt längste Arbeitskampf der Gewerkschaft im laufenden Tarifstreit.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg kritisierte den Warnstreik. „Der EVG-Streik trifft gerade die Hauptstadtregion mit ihren mehr als 300 000 Pendlerinnen und Pendlern übermäßig“, teilte der Verband am Donnerstag mit. dpa