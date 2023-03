Warnstreiks an Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Wenige Tage nach den Warnstreiks in Berlin ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten mehrere Krankenhäuser erneut zur Arbeitsniederlegung auf. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Charité, Vivantes und von Tochterunternehmen sowie dem Jüdischen Krankenhaus sollen am Dienstag und Mittwoch streiken.

Berlin - Pflegekräfte, Hebammen, Therapeutinnen und Therapeuten und andere Beschäftigte sollen laut Verdi-Sprecher an dem bundesweiten Warnstreik teilnehmen. Bei Vivantes streiken auch andere Berufsgruppen, wie etwa Gärtner und Gärtnerinnen. Man erwarte mehr als 1000 Streikende.

In Brandenburg rief die Gewerkschaft die Beschäftigten des Klinikums Ernst von Bergmann und des Klinikums Brandenburg/Havel zum Warnstreik am Dienstag auf. „Das Klinikum Ernst von Bergmann ist seit über 20 Jahren das erste Mal in einem Streik“, teilte Verdi mit.

Bei allen drei Berliner Krankenhäusern gebe es Stationen, die wegen des Warnstreiks komplett geschlossen werden müssten, teilte die Gewerkschaft mit. „Das haben wir den Arbeitgebern fristgerecht mitgeteilt und erwarten, dass diese entsprechend dafür sorgen, dass auf den Stationen keine Patientinnen und Patienten mehr liegen“, sagte Gisela Neunhöffer von Verdi. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen seien in der Pandemie beklatscht und bejubelt worden. „Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Krankenhaus wirtschaftlich schlecht geht“, sagte sie.

Mit den erneuten Warnstreiks will die Gewerkschaft Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde auf die Bund und Kommunen machen. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Die Gewerkschaften wiesen dies aber umgehend zurück. Die dritte Verhandlungsrunde soll Ende März stattfinden.

Indes hat auch der Marburger Bund einen ganztägigen Warnstreik an mehreren Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg angekündigt. An den kommunalen Krankenhäusern (VKA) in Brandenburg und an den Berliner Helios-Kliniken sollen die Beschäftigten am 21. März die Arbeit niederlegen. Der Marburger Bund ist nach eigenen Angaben der Verband aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. Er fordert einen Inflationsausgleich und ein zusätzliches Gehaltsplus um 2,5 Prozent. dpa