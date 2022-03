Wasserkonzept für Brandenburg erstellt: Ampel für Flüsse

Brandenburg gehört zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Das Land will mit dem Thema Wasser grundlegend neu umgehen und hat dazu ein umfangreiches Konzept erarbeitet.

Potsdam - Brandenburg will mit zahlreichen Maßnahmen auf die Klimaveränderungen und den damit einhergehenden Wassermangel reagieren. Dazu hat das Umweltministerium ein Gesamtkonzept erarbeitet, dass am Dienstag im Kabinett vorgestellt wurde.

Grundlage bildet ein nach den Dürrejahren 2021 erstelltes Konzept, in dem eine Handlungsstrategie und ein Vorsorge-Maßnahmenplan verankert sind, um auf extremes Niedrigwasser zu reagieren, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte.

Ein Team von Ingenieuren soll in den 16 Flussgebieten des Landes die Umsetzung der Pläne in den nächsten fünf Jahren fachlich begleiten und steuern. Eine so genannte Niedrigwasserampel, ein Pegelsystem zur Kontrolle, ging dazu am Dienstag online.

Das Konzept umfasst unter anderem den Blick auf die natürlichen Wasserressourcen und das Grundwasser, aber auch Bergbaufolgen und der Wasserhaushalt Lausitz werden einbezogen - genauso wir der ökologische Zustand der Gewässer, Hochwasserschutz und Moorschutz.

Das Klimaschutzministerium erarbeitet aktuell ein Moorschutzprogramm mit rund 10 Millionen Euro an Bundesmitteln, um damit in drei Pilotprojektgebieten zu erproben, wie eine schonende landwirtschaftliche Nutzung von Niedermoorflächen aussehen könnte.

Neben dem Niedrigwasserkonzept sucht eine Arbeitsgruppe Wasserperspektiven östliches Berliner Umland gemeinsam mit kommunalen Akteurinnen und Akteuren an nachhaltigen Lösungen für die Wasserver- und entsorgung.

„Wegen durchlässiger Sandböden, die Wasser nicht halten können, sowie hoher Verdunstungsraten reagiert der brandenburgische Wasserhaushalt sehr schnell auf Niederschlagsdefizite“, erklärte Umweltminister Axel Vogel (Grüne).

Brandenburg gehöre bereits zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Durch die sich zuspitzende Klimakrise werde sich diese Entwicklung noch weiter fortsetzen. Zugleich würden Wetterextreme wie Hochwasser- und Starkregenereignisse nach den Prognosen häufiger auftreten. „Deshalb braucht es neben erheblichen Anstrengungen für den Klimaschutz ebenfalls konsequente Maßnahmen zur Klimaanpassung.“ dpa